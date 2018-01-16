СМИ: в Чили после прибытия Папы Римского произошли беспорядки

Акция протеста в чилийском городе Консепсьон, приуроченная к прибытию в республику Папы Римского Франциска, закончилась столкновениями манифестантов с полицией. Как сообщила радиостанция BioBio, более 30 человек были задержаны, передает Арменпресс.

Несогласованный марш созвало движение "Био-Био, вставай", которое объединяет более 20 общественных организаций. По данным радиостанции, протестующие критикуют власти за то, что они собираются представить понтифику образ Чили, не соответствующий действительности. Для разгона участников акции полиция применила водометы.

Как сообщает BioBio, в связи с манифестациями, приуроченными к визиту Папы, как минимум два человека были также задержаны в столице Чили.

Папа прибыл в Сантьяго в понедельник вечером. В аэропорту его встретила президент республики Мишель Бачелет. Официальная часть визита начнется во вторник, когда Франциск выступит с большой речью в правительственном дворце Ла-Монеда.