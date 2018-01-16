НС Армении признало геноцид езидов

В НС Армении на голосование был вынесен проект Заявления НС РА об осуждении совершенного террористическими группировками на подконтрольной им территории Республики Ирак геноцида езидского народа в 2014 г. Проект был принят соотношением голосов 91 «за» и 1 «воздержавшийся».

Полный текст заявления – по адресу https://armenpress.am/arm/news/919052/hayastani-khorhrdarany-tchanachec-ezdineri-cexaspanutyuny.html

Как сообщалось ранее, на заседании третьей сессии Национального Собрания Армении шестого созыва 15-го января на обсуждение был вынесен проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. По данному вопросу был достигнут консенсус всех политических сил, представленных в НС Армении. Об этом во время обсуждения проекта сказал зампредседателя НС Армении Армен Ашотян.

«Уверен, что подобные документы должны приниматься только подобным образом, поскольку затронутые вопросы носят общечеловеческий и гуманистический характер»,- сказал он.

По его словам, в данном аспекте надо выделить и объединить 3 момента.

сказал он.