Министр ИД Турции Чавушоглу обсудит с госсекретарем США Тиллерсоном вопрос создания сил обороны на севере Сирии

Министр ИД Турции Чавушоглу 16-го января обсудит с госсекретарем США Тиллерсоном вопрос создания сил обороны на севере Сирии, намерение о чем выразили ранее власти США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». Министр ИД Турции Чавушоглу заявил об этом во время своего пребывания в Ванкувере.

«Настало время, чтобы США заявили о своей позиции: предпочитают ли они союзников или же террористические организации? Если они выбирают террористические организации, то изменятся и наши позиции. Кто бы ни стоял за спиной у террористических организаций – США или другая страна, мы предпримем свои шаги»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу.

По его словам, они не могут доверять странам, сотрудничающим с организациями, которые считаются врагами Турции.

Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, намерена создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Пресс-секретарь коалиции Томас Вилль сообщил, что в составе сил безопасности будет задействовано около 30 тысяч человек. Силы пограничной безопасности будут дислоцированы на границах с Турцией и Ираном.

МИД Турции официально выразил недовольство тем, что США намерены создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Об этом было сказано в заявлении МИД Турции.

В своем заявлении МИД Турции назвал сотрудничество с курдскими силами «неправильным и беспокоящим». По убеждению турецкой стороны, этот шаг отрицательно скажется на борьбе против ИГИЛ. МИД Турции назвал это решение «крайне ошибочным».

Позже вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг обвинил своего коллегу из США в непартнерском поведении. Подобное высказывание Боздага связано с недавним решением США о создании на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF).

Как сказал вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг, намерение увеличить военную помощь сирийскому крылу Рабочей партии Курдистана (PKK), под предлогом борьбы с ИГИЛ, отнюдь не свидетельствует о дружественных и партнерских отношениях между США и Турцией.

«Турция не преминет предпринять необходимые шаги, если безопасности страны и региона будет угрожать опасность. Как сказал президент, «однажды ночью вы столкнетесь с неожиданностью», - заявил Боздаг, повторив известное высказывание турецких националистов, которое недавно употребил и президент Турции Эрдоган.