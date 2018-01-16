Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана посетит США с официальным визитом 16-18 января.

На 18 января намечены тематические дебаты членов Совета Безопасности ООН высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством Назарбаева.