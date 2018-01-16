Мэр Нью-Йорка выступил на митинге против миграционной политики Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выступил на марше против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов из бедных стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня каждый, кто пришел сюда, поддерживает Америку такой, какой она должна быть. Это место для всех, место, где уважают всех", — сказал Де Блазио, обращаясь к собравшимся со сцены.

Акция протеста в связи с приписываемыми Трампу высказываниями в адрес бедных стран проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Митинг был организован в понедельник, когда в США отмечают день известного правозащитники Мартина Лютера Кинга. Акция проходит под девизом: "Марш против расизма: Поддержи Гаити и Африку", информация о ней распространялась в социальных сетях. Многие из ее участников пришли на Таймс-сквер с флагами Гаити и США.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп якобы назвал страны третьего мира "гадюшниками" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

В своей речи мэр Нью-Йорка назвал приехавших в США людей из Гаити, Сальвадора и стран Африки "братьями и сестрами" и поблагодарил за то, что они делают "богаче, сильнее и лучше" американскую нацию.