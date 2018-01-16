Палестина отказалась признать Израиль

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал в понедельник в ходе голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Как передает Арменпресс, об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление руководящего органа ООП.

"Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию", - говорится в документе.

ООП признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).