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Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове


Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили во вторник по телефону недавнее улучшение ситуации на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе беседы китайский лидер также выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Пекина и Вашингтона. "Оно выгодно обеим странам, и нам следует содействовать сохранению существующей положительной тенденции", - отметил Си Цзиньпин.

В свою очередь Трамп заявил, что готов и в дальнейшем поддерживать активные контакты с высшим руководством КНР для решения насущных проблем и более гармоничного развития отношений с Пекином.



 




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