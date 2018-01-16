Дочь Мартина Лютера Кинга считает, что слова Трампа о мигрантах не отвечают духу Америки

Высказывания президента США Дональда Трампа по вопросам иммиграции не отражают мнение американцев и не соответствуют заветам борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга. С таким заявлением, как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP), выступила Бернис Кинг, дочь борца за гражданские права, передает Арменпресс.

"Нельзя допустить, чтобы страны мира считали, что слова нашего президента отражают истинный дух Америки, - заявила она на церемонии в баптистской церкви в Атланте (штат Джорджия) по случаю отмечаемого в США национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. - Мы - один народ, одна нация, одна кровь, одна судьба. В этот час наш общий голос должен звучать громче, чем голос того, кто временами не следует заветам моего отца".