Российский политолог Станислав Тарасов не видит предметного изменения в переговорах по карабахскому вопросу, однако считает 2017 год позитивным, поскольку за этот год не было таких обострений на линии соприкосновения в Арцахе, как в 2016 году. Как передает «Арменпресс» с его слов, в 2017 году как-то продвигался и переговорный процесс, однако то, что нужно сторонам в данный момент – это новый формат переговоров.

«Да, за это время были выдвинуты новые условия, определенные варианты взаимных уступок, оданко суть сводилась к исполнению договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге»,- сказал он, подчеркнув, что, как и ранее, желательно участие Степанакерта в переговорном процессе.

«Даже если будут подписаны какие-то соглашения, их осуществление без участия Степанакерта невозможно – как технически, так и на других уровнях. Посредники-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, осуществляя свою дипломатическую миссию между Ереваном и Баку, посещают также и Степанакерт, что, в переводе с языка дипломатии, означает фактическое признание Степанакерта в качестве стороны конфликта, с которой надо договариваться»,- сказал он.

По его словам, в связи с предстоящими в Азербайджане президентскими выборами, Алиев желает сохранить позиции ведущего переговоры и не переходить за красную черту. Именно поэтому Станислав Тарасов не ожидает обострений на линии соприкосновения в Арцахе.

«Внутриполитические процессы в Азербайджане непросты. Запад не столь благожелательно смотрит на идею «вечного лидера», поскольку желает видеть четкие демократические процессы»,- сказал политолог Станислав Тарасов, напомнив еще раз, что переговоры надо вести в относительно стабильной ситуации.

«Нельзя одновременно вести переговоры и открывать огонь – это ненормально»,-сказал он.