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В НС Армении проводит очередная четырехдневка: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания пройдут голосования по уже обсужденным вопросам.

На заседании 15-го января было обсуждено около десятка законодательных инициатив, в том числе, проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. Эти проекты сегодня будут поставлены на голосование.

В 17:00 депутаты запишутся для выступления с заявлениями.




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