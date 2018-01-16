В НС Армении проводит очередная четырехдневка: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания пройдут голосования по уже обсужденным вопросам.

На заседании 15-го января было обсуждено около десятка законодательных инициатив, в том числе, проект заявления об осуждении геноцидальных действий террористических группировок в отношении представителей езидского народа на находящихся под контролем боевиков территориях Ирака. Эти проекты сегодня будут поставлены на голосование.

В 17:00 депутаты запишутся для выступления с заявлениями.