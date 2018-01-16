Около 50 городов с разных материков: Ереван расширяет перечень партнеров

Мэрия Еревана сотрудничает с более чем 50 городов с разных материков, принимает участие в международных, региональных 10 организациях, что создает широкое договорное поле и возможности для совместных программ.

Первый договор о сотрудничестве был заключен в 1973 году с итальянским городом Каррара. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления внешними связями мэрии Еревана Давид Геворгян. По его словам, среди партнеров Еревана есть как крупные, так и мелкие города.

Как сказал начальник управления внешними связями мэрии Еревана Давид Геворгян, самые активные связи имеются с городами РФ Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону; среди европейских городов – с Парижем, Лионом, Марселем; среди соседних стран Ереван дружит с Тбилиси, Тегераном, Исфаганом, Ширазом, Тавризом и пр.

Есть программы сотрудничества с Монреалем, Сан-Пауло и пр.

«В данный момент мы имеем соглашения с 7 городами в стадии разработки, в частности, с Минском – в конечной стадии, с Циндао – в стадии разработки и пр. Все соглашения, в основном, подписываются во время официальных визитов»,- сказал начальник управления внешними связями мэрии Еревана Давид Геворгян. По его словам, в 2018-м – юбилейном году, ожидается множество визитеров из городов-партнеров. Об их конкретном числе говорить пока рано, однако ожидается ряд делегаций. В ходе праздничных мероприятий ожидается также подписание соглашение, обсуждение деловых проектов и пр.

«В данный момент мы находимся на окончательном этапе разработки программ мероприятий к 2800- летию Еревана. Думаю, старт программ состоится в мае-июне, затем они продолжатся осенью и до конца года»,- сказал начальник управления внешними связями мэрии Еревана Давид Геворгян.