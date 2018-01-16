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На территории Армении имеются труднопроходимые дороги


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 16-го января  на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

16-19-го января временами ожидаются слабые осадки. Возможны порывы ветра силою до 15-20 м/сек. 20-го января ожидается ясная погода. На некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходимы перевал Варденяц и дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дороге Сисиан-Капан  – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.


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