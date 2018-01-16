На проходящем в Ереване 73-м женском чемпионате Армении по шахматам 15 января состоялись партии 4-го тура.

Как передает «Арменпресс», победы одержали Анна Саргсян. Сусанна Габоян, Мариам Мкртчян и Мария Курсова. Вничью сыграли Сона Асатрян и Сирануш Гукасян.

В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидируют Анна Саргсян и Мария Курсова, набравшие по 4 очка.