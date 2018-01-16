«Манчестер Юнайтед» одержал победу, Мхитарян в матче не участвовал
В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Сток Сити» на своем поле, со счетом 3:0. В составе команды «Манчестер Юнайтед» отличились Антонио Валенсия, Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.
Как передает «Арменпресс», в составе «Манчестер Юнайтед» играли Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку. Капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян на игру не был заявлен.Следующая игра «Манчестер Юнайтед» состоится 20-го января.
14:56, 28.12.2017
Армянскому солдату на передовой
12:34, 19.12.2017
В Азербайджане Мамедову и Махмудову назначен откуп в 4 млрд манатов и 1 млрд долларов
- 16:45 Разведчики ЮВО готовятся к уничтожению ДРГ в горах Армении
- 16:31 Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийское урегулирование и ситуацию вокруг СВПД
- 16:26 СМИ: лидер Косова осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича
- 16:09 В 2017-м году в Азербайджане отмечен спад производства нефти и газа
- 16:02 СМИ: Пучдемон присягнул на верность конституции Испании, чтобы получить кресло депутата
- 16:00 Итальянцы придумали зонты без ручек
- 15:57 Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
- 15:53 В вопросе Геноцида армян Чавушоглу вновь выдвинул затасканный тезис: «оставить вопрос историкам»
- 15:42 В Армении летчики армейской авиации ЮВО уничтожили условного противника
- 15:20 В Amazon продажи альбома The Cranberries подскочили на 900000%
- 15:18 Власти Филиппин расширили зону эвакуации из-за угрозы извержения вулкана
- 15:17 Сербия заявила о прекращении диалога с Косовом в ЕС из-за убийства Ивановича
- 15:10 На некоторых дорогах республики идет снег
- 14:40 В 8-м мемориальном шахматном турнире, посвящённом Андранику Маргаряну, участвует около 750 шахматистов
- 14:26 Евросоюз продолжит политику санкций против России, заявил Туск
- 14:12 СМИ: в Косове убит лидер сербской партии Оливер Иванович
- 14:04 СМИ: продажи альбомов The Cranberries резко выросли после известия о смерти солистки
- 13:51 Урартский кубок крепости Лори
- 13:50 Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации рохинджа, сообщили СМИ
- 13:43 В МИД Ирана прокомментировали план США по "силам безопасности" в Сирии
- 13:25 Соса-Соla снизила содержание сахара в напитках на 30-80% в 2017 году
- 13:14 К годовщине убийства Динка в Стамбуле будут организованы памятные мероприятия
- 13:09 ГКЗЭК пока не выявила злоупотреблений на рынке товаров социального значения
- 13:06 В Германии школьный автобус врезался в здание, пострадали 47 человек
- 13:04 FT: Брюссель ужесточил условия на переговорах с Лондоном по Brexit
- 13:01 Компания Hulu подтвердила, что Джордж Клуни снимет для нее экранизацию романа "Уловка-22"
- 12:51 Freedom House включил Армению в число частично свободных государств
- 12:50 В Брюсселе открылась двухдневная сессия Военного комитета НАТО
- 12:40 В Якутии учеников более сотни школ отпустили по домам из-за морозов
- 12:37 В США назвали лучшие автомобили года
- 12:34 Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без нарушений
- 12:32 В одной из воинских частей АО погиб военнослужащий
- 12:30 По факту ДТП на проспекте Мясникяна ведется расследование
- 12:18 Шэрон Стоун рассказала, как была на грани смерти от инсульта
- 12:15 Разыскивается пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян
19:33, 12.01.2018
Просмотрели 36525 раз Арцах завершил год с 15%-ым экономическим ростом: министр финансов НКР подвел итоги 2017 года
16:52, 12.01.2018
Просмотрели 29018 раз Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января
21:14, 10.01.2018
Просмотрели 26063 раз Арцах - настоящая демократия: мэр городa Ле-Пен-Мирабо
18:22, 09.01.2018
Просмотрели 938 раз Шармазанов ответил на призыв Пашиняна не принимать участие в совещании у президента
13:56, 09.01.2018
Просмотрели 891 раз Политолог не предвидит широкомасштабных военных действий на границе Арцаха с Азербайджаном