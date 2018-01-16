«Манчестер Юнайтед» одержал победу, Мхитарян в матче не участвовал

В 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Сток Сити» на своем поле, со счетом 3:0. В составе команды «Манчестер Юнайтед» отличились Антонио Валенсия, Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.

Как передает «Арменпресс», в составе «Манчестер Юнайтед» играли Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку. Капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян на игру не был заявлен.

Следующая игра «Манчестер Юнайтед» состоится 20-го января.