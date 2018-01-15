Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед»


Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матче 23-го тура чемпионата Англии в игре против «Сток Сити». Как передает «Арменпресс», играть будут Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку. Капитан сборной Армении, полузащитник Генрих Мхитарян на игру не заявлен.

Игра начнется в 23:45 по ереванскому времени.


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