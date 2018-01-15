В первенстве Армении по шахматам лидирует Роберт Ованнисян

На проходящем в Ереване 78-м мужском чемпионате Армении по шахматам 15 января состоялись партии 4-го тура.

Арман Пашикян одержал победу над Кареном Григоряном, все остальные партии завершились ничьями.

Роберт Ованнисян лидирует с 3,5 очками, у Армана Пашикяна – 3 очка.

5-й тур состоится 16-го января.