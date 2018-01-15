Задержан мужчина, который разыскивался за кражу и мошенничество
13 января в 21.30 сотрудники Канакер-Зейтунского отдела Полиции РА у дома номер 10 по улице Горцкоми в Ереване задржали Лендруша Х., 1986 г.р., который с 9 января разыскивался Шенгавитским отделом Полиции РА по обвинениям по части 1 статьи 177 (кража) и части 1 статьи 178 (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.
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