Задержан мужчина, который разыскивался за кражу и мошенничество

13 января в 21.30 сотрудники Канакер-Зейтунского отдела Полиции РА у дома номер 10 по улице Горцкоми в Ереване задржали Лендруша Х., 1986 г.р., который с 9 января разыскивался Шенгавитским отделом Полиции РА по обвинениям по части 1 статьи 177 (кража) и части 1 статьи 178 (мошенничество). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.