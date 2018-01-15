Из 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 12 и 15 января, раскрыто 11

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 12 и 15 января, раскрыто 11.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 33 случая кражи, 7 случаев мошенничества, 4 случая похищения человека, 2 случая присвоения и 1 случай умышленного уничтожения или повреждения имущества.

За минувшие 3 сутков в республике было зарегистрировано 20 ДТП: 4 человека погибли, 40 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.