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Шармазанов назвал глупостью слухи о его стремлении стать спикером парламента


Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов считает абсолютной глупостью распространенные слухи о том, что якобы он приложил все усилия, чтобы стать кандидатом от РПА на пост спикера парламента после апреля. Такое мнение он выразил в беседе с Арменпресс.

«Публикация об этом является совершенной глупостью», - сказал Эдуард Шармазанов.

Ранее в прессе распространялись слухи о том, что вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов не жалеет усилий для того, чтобы стать кандидатом от РПА на пост спикера НС.




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