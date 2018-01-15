Шармазанов назвал глупостью слухи о его стремлении стать спикером парламента

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов считает абсолютной глупостью распространенные слухи о том, что якобы он приложил все усилия, чтобы стать кандидатом от РПА на пост спикера парламента после апреля. Такое мнение он выразил в беседе с Арменпресс.

«Публикация об этом является совершенной глупостью», - сказал Эдуард Шармазанов.

Ранее в прессе распространялись слухи о том, что вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов не жалеет усилий для того, чтобы стать кандидатом от РПА на пост спикера НС.