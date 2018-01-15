Находящегося в розыске мужчину из Астаны доставили в Ереван

13 января в 15.00 в сопровождении оперативной группы Главного управления уголовного розыска Полиции РА авиарейсом Астана-Москва-Ереван в Армению был доставлен Гарик Х., 1986 г.р., который с 16 мая 2017 года разыскивался по обвинению по пункту 1 части 2 статьи 177 УК РА (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.