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Находящегося в розыске мужчину из Астаны доставили в Ереван


13 января в 15.00 в сопровождении оперативной группы Главного управления уголовного розыска Полиции РА авиарейсом Астана-Москва-Ереван в Армению был доставлен Гарик Х., 1986 г.р., который с 16 мая 2017 года разыскивался по обвинению по пункту 1 части 2 статьи 177 УК РА (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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