В Саудовской Аравии прошел первый в XXI веке публичный киносеанс

Саудовская Аравия провела первый почти за 40 лет публичный кинопоказ. Фестиваль анимационных фильмов для всей семьи проходит в городе Джидда на побережье Красного моря за несколько месяцев до возвращения большого кино на экраны королевства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в течение недели дети и их родители смогут посмотреть в переоборудованных залах Центра культур и искусств Джидды американские мультфильмы Captain Underpants: The First Epic Movie ("Капитан подштанник: Первый эпический фильм) и The Emoji Movie ("Эмоджи фильм"). Показ организовал первый саудовский кинопрокатчик - Cinema 70.

Публичная демонстрация фильмов в кинотеатрах была запрещена в Саудовской Аравии еще в 80-х годах прошлого века под давлением религиозных священнослужителей, считавших публичные собрания и развлекательные мероприятия "рассадником порока". В этой связи многие подданные специально ездили "в кино" в соседние Бахрейн и ОАЭ. Однако в декабре 2017 года саудовские власти анонсировали открытие первых за многие десятилетия публичных кинотеатров уже в марте 2018 года. Профильное ведомство начало выдавать лицензии и в течение 90 дней в саудовских городах заработают полноценные кинозалы.

В общей сложности, согласно программе "Видение-2030", запланировано открытие 300 кинотеатров на 2 тыс. залов. Поступления в казну от возвращения кино ожидаются в размере порядка $24 млрд в год.