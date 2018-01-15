Министерство ЧС Армении сообщает, что 15-го января по положению на 19:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.

На территории Армении Днем 15-го, с 16-19 января в отдельных местах время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 20-го ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с

С 18-20 января температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.