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Азиатские индексы выросли - 15-01-18


ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 23714.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1883.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3410.49 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 31338.87 пункта.




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