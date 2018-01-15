Азиатские индексы выросли - 15-01-18

ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.26% и составил 23714.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1883.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3410.49 пункта, а HANG SENG снизился на 0.23% и составил 31338.87 пункта.