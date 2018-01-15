В Дамаске назвали агрессией присутствие американских и турецких военных

Дамаск считает агрессией присутствие американских и турецких военных в Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

"Присутствие любых иностранных военных баз неприемлемо для сирийского правительства. Это агрессия и оккупация, и наши дальнейшие действия будут приниматься исходя из этих определений", — сказал он, отвечая на вопрос об американских силах в Сирии.

Такую же позицию, по словам Микдада, Дамаск занимает и в отношении турецкого военного присутствия. "Нахождение турецких войск в Сирии является агрессией и не может быть оправдано никаким названием или предлогом", — сказал замглавы МИД, добавив, что Дамаск требует от турецкого правительства вывести свои силы с территории Сирии.