Генеральный прокурор Армении представил президенту деятельность структуры за 2017 год

В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армении генеральный прокурор Артур Давтян представил деятельность структуры за 2017 год, инициированные в сфере реформы и ожидаемые результаты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Давтян также представил ход работ по направлениям, указанным президентом на торжественном заседании 3 июля 2017 года.

Президент счел необходимым продолжать деятельность по принятию дополнительных мер по обеспечению защиты прав на справедливое судебное разбирательство. Серж Саргсян также подчеркнул важность обеспечения процесса нормализации системы обвинения с новой Конституцией и новым законом «О прокуратуре».