Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Генеральный прокурор Армении представил президенту деятельность структуры за 2017 год


В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армении генеральный прокурор Артур Давтян представил деятельность структуры за 2017 год, инициированные в сфере реформы и ожидаемые результаты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Давтян также представил ход работ по направлениям, указанным президентом на торжественном заседании 3 июля 2017 года.

Президент счел необходимым продолжать деятельность по принятию дополнительных мер по обеспечению защиты прав на справедливое судебное разбирательство. Серж Саргсян также подчеркнул важность обеспечения процесса нормализации системы обвинения с новой Конституцией и новым законом «О прокуратуре». 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации