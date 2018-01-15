Стерджен: ВВП Шотландии упадет на 8,5% при выходе Великобритании из единого рынка ЕС

Валовой внутренний продукт (ВВП) Шотландии упадет на 8,5%, если Великобритания пойдет на "жесткий" Brexit, из-за чего лишится доступа к единому рынку Евросоюза и будет вынуждена оплачивать импортные пошлины в соответствии с тарифами Всемирной торговой организации (ВТО). Как передает Арменпресс, об этом заявила 15 января в Эдинбурге первый министр Шотландии Никола Стерджен.

По ее словам, выплата Великобританией пошлин по тарифам ВТО приведет к тому, что к 2030 году ВВП Шотландии понизится примерно на 8,5% или на 12,7 млрд фунтов стерлингов ($17,3 млрд) в денежных показателях 2016 года. "Это равнозначно тому, что каждый житель Шотландии будет ежегодно терять по 2,3 тыс. фунтов ($3,1 тыс. - прим. ТАСС)", - рассказала Стерджен, чье выступление транслировал телеканал Sky News.

По утверждению главы шотландского правительства, при заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС потери сократятся до 6,1% стоимости ВВП. При сохранении доступа к единому рынку ЕС за счет членства в Европейском экономическом пространстве ВВП Шотландии подешевеет лишь на 2,7%.

"Тот факт, что премьер-министр [Великобритании Тереза Мэй] хочет покинуть не только политические структуры ЕС, но и выйти из Европейского экономического пространства, демонстрирует лишь то, насколько радикальной является позиция британского правительства. С учетом того, что до начала [второго этапа] переговоров о будущих отношениях [с ЕС] остаются считанные недели, от такого подхода необходимо отказаться", - подчеркнула Стерджен.

Она также обратилась к официальному Лондону со следующим призывом: "Ради сохранения рабочих мест, ради блага экономики и следующего поколения сегодня мы призываем правительство Соединенного Королевства отказаться от красных линий "жесткого" Brexit, чтобы Шотландия и Великобритания могли остаться внутри единого рынка и Таможенного союза [ЕС]".

Отношение шотландских властей к Brexit традиционно противоположно взглядам правительства Мэй из-за того, что на референдуме о выходе из ЕС в июне 2016 года очевидное большинство избирателей Шотландии (62%) проголосовали за сохранение страны в составе европейского сообщества.





