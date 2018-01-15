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Самым старым в Италии признано оливковое дерев, посаженное около 4 тыс. лет назад


Список самых старых деревьев страны подготовило итальянское министерство по вопросам сельского и лесного хозяйства и продовольствия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта первая перепись деревьев стала эффективным способом распространения знаний о природном богатстве нашей страны", - заявил глава этого ведомства Маурицио Мартина.

Возглавляет реестр растущее на Сардинии оливковое дерево, посаженное примерно 4 тыс. лет назад. Ветви "ветерана" поднимаются на высоту 14 метров, а диаметр его раскидистой кроны превышает 21 метр. Как отмечают в министерстве, это одно из самых старых деревьев Европы.



 




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