Обнаружены медали и икона, украденные из дома Ованеса Чекиджяна: предъявлено обвинение

Следственное управление Еревана раскрыло кражу из дома художественного руководителя и главного дирижера Национального академического хора Армении, Национального героя Армении Ованеса Чекиджяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 12-го января, в 23:50, поступил сигнал о том, что в одном из домов в квартале Ваагни произошла кража. Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что около 22:40 предполагаемый преступник, открыв при помощи технических средств окно в одном из домов, проник внутрь и похитил различные украшения.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. 1.1 ч. 3 ст. 177 (кража, совершенная в особо крупных размерах) УК Армении. Были предприняты необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для выяснения обстоятельств инцидента.

В результате было выяснено, что предполагаемым преступником является житель Ванадзора, 1984 г.р. В ночь на 13 января его обнаружили на территории около квартала Ваагни. По предварительным данным, подозреваемый при побеге после совершения кражи повредил ногу и спрятался. При нем были обнаружены краденые вещи.

Было выяснено также, что этот же человек в ноябре 2017 года совершил кражу из дома Ованнеса Чекиджяна, также расположенного в квартале Ваагни. Часть украденных медалей и орденов, а также икона были обнаружены в результате обыска в квартире подозреваемого.

Стало известно, что некоторые медали подозреваемый успел продать различным людям. В результате обысков, проведенных в установленном законом порядке, в квартирах двух покупателей были обнаружены еще несколько памятных медалей, принадлежавших Ованнесу Чекиджяну. Ведется работа по поиску остальных украденных предметов.

На основании полученных доказательств, 34-летнему жителю Ванадзора предъявлено обвинение по п. 1.1 ч. 3-ей ст. 177 УК Армении (2 эпизода), и представлено в суд ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

Следствие продолжается. Получены данные о том, что этот же человек совершил еще несколько краж.