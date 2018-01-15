Рахой объяснил, почему Каталония остается под прямым управлением Мадрида

Каталония останется под прямым управлением Мадрида, согласно 155-й статье конституции, пока в автономном сообществе не будет законным образом назначен новый глава правительства, как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Сторонники независимости, победившие на досрочных парламентских выборах в Каталонии, ведут переговоры о выдвижении на должность председателя каталонского правительства экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона. Бежавший в Брюссель политик, в отношении которого Верховный суд Испании выдал ордер на арест на испанской территории, предлагает провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи.

"Недопустимо, чтобы он стал главой правительства удаленно, с помощью посредников или другой уловки. Чтобы прийти к власти, он должен присутствовать физически… Если этого не произойдет, 155-я статья останется в силе", — заявил Рахой.