В Греции из-за акций протеста отменили и перенесли десятки авиарейсов

Жители Греции возобновили акции протеста против введения мер жесткой экономии в стране по требованиям кредиторов, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, из-за забастовки общественный транспорт в столице Греции Афинах полностью приостановил работу. Десятки авиационных рейсов в стране были перенесены или отменены в связи с тем, что авиадиспетчеры в греческих аэропортах в знак протеста временно покинули рабочие места.

К забастовке также присоединились учителя и врачи, работающие в государственных учреждениях, они не вышли на работу.

Отмечается, что в понедельник в греческом парламенте должно пройти голосование по законопроекту о новых мерах по бюджетной экономии.

В связи с этим греческие профсоюзы запланировали три протестных марша, которые будут проходить в центре Афин на протяжении дня.