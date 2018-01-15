Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия из-за письма в поддержку мужчин

Французская актриса Катрин Денев принесла извинения жертвам сексуального насилия за огорчение, которое она им принесла, подписав коллективное письмо француженок в поддержку прав мужчин оказывать знаки внимания женщинам, как передает Арменпресс, об этом сообщают французские СМИ.

"Я приношу извинения всем жертвам насильственных действий, которые возможно были огорчены письмом, опубликованным в газете Le Monde. Именно у них, и только у них, я прошу прощения", - заявила актриса в новом письме, опубликованном газетой Liberation.

Денев сообщила, что не отказывается от подписи в поддержку первого письма, а также осудила тех, кто трактует его неправильно. "В тексте не утверждается, что домогательства - это хорошо", - отметила актриса.

Денев заявила, что основной причиной подписания оригинального письма стала возникшая "опасность чистки в искусстве". "Назовем ли мы Леонардо да Винчи художником-педофилом и уничтожим его картины? Уберем Поля Гогена из музеев? Уничтожим творения Эгона Шиле? Запретим музыку Фила Спектора? Подобная цензура лишает меня дара речи и заставляет беспокоиться о будущем нашего общества", - пишет Денев.

На прошлой неделе около 100 представительниц французской интеллигенции, включая Денев, подписали открытое письмо, в котором высказались в поддержку права мужчин оказывать знаки внимания женщинам. В письме они настаивали на том, что "изнасилование - это преступление, ухаживания, даже настойчивые, - нет".

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Он начался с публикации расследования газеты The New York Times о продюсере Харви Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая актрис Анжелину Джоли, Гвинет Пэлтроу, Уму Турман и сотрудниц основанных им компаний.

В ходе скандала обе созданные Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора, а его жена актриса Джорджина Чапмен подала на развод.