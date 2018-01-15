Искусственный интеллект впервые обошел человека в тесте на понимание прочитанного

Китайский интернет-гигант Alibaba Group разработал модель искусственного интеллекта, которая успешнее человека справилась с тестом на понимание прочитанного материала.

Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, тест, разработанный Стэнфордским университетом (США), является одним из наиболее авторитетных способов оценки навыков машины понимать прочитанное. Он включает в себя более 100 тыс. вопросов, основанных на 500 статьях из онлайн-энциклопедии "Википедия". Тест помогает определить, способны ли машины обрабатывать большие массивы информации и давать точные ответы на поставленные вопросы.

По результатам исследования показатель искусственного интеллекта составил 82,4, а результат соперничавших с ним людей оказался на отметке 82,3. В Alibaba заявили, что это первый случай, когда машина смогла обойти человека в подобном испытании. Сделать это удалось и искусственному интеллекту, разработанному американской компанией Microsoft. Его результат в том же тесте составил 82,7, однако итоги тестирования были подведены на день позже.





