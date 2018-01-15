Парламент Армении обсуждает законодательную инициативу по созданию единой транспортной сети для обеспечения обслуживания маршрутных перевозок всех общин. Как сообщает Арменпресс, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Григорян представил законопроекты о внесении изменений в законы об автомобильных перевозках и закон об административных правонарушениях.

«Согласно действующему законодательству, маршрутную сеть автобусных перевозок между областями организует министерство, а межобщинную сеть маршрутов организуют соответствующие органы территориального управления», - сказал он, добавив, что в законопроекте предлагается объединить обе сети.