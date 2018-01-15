Парламент Армении обсуждает законодательную инициативу по созданию единой транспортной сети
Парламент Армении обсуждает законодательную инициативу по созданию единой транспортной сети для обеспечения обслуживания маршрутных перевозок всех общин. Как сообщает Арменпресс, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагик Григорян представил законопроекты о внесении изменений в законы об автомобильных перевозках и закон об административных правонарушениях.
«Согласно действующему законодательству, маршрутную сеть автобусных перевозок между областями организует министерство, а межобщинную сеть маршрутов организуют соответствующие органы территориального управления», - сказал он, добавив, что в законопроекте предлагается объединить обе сети.