Фанаты Гарри Поттера выпустили фильм о молодости Волан-де-Морта

Независимая киностудия Tryangle Films выложила в сеть полную версию фанатского фильма по вселенной Гарри Поттера. Пятидесятиминутная лента опубликована на YouTube. Картину, снимавшуюся на пожертвования поклонников оригинальной франшизы, уже просмотрели более четырех миллионов раз, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Лента Voldemort: Origins of the Heir («Волан-де-Морт: Корни наследника») рассказывает предысторию главного антагониста франшизы, темного мага Волан-де-Морта. По сюжету, наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Маклагген подозревает в совершении преступления Тома Реддла, выпускника школы чародейства Хогвартс.