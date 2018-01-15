СМИ: КНДР направит для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане оркестр из 140 человек

КНДР направит на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, оркестр в составе 140 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

По его данным, северокорейские музыканты дадут концерты в Сеуле и в городе Каннын, где пройдет часть олимпийских мероприятий. Достигнута договоренность о том, что оркестр пересечет границу с Республикой Корея пешком.

Республика Корея и КНДР начали 15 января переговоры по вопросу визита северокорейских артистов на Олимпиаду 2018 года. Диалог проходит на северокорейской стороне в пограничном пункте Пханмунджом.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Севером и Югом. Впервые за два года они провели в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на министерском уровне. По их итогам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, включающую представителей властей.





