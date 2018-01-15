Экс-президент Румынии представит в парламенте законопроект об объединении с Молдавией

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску представит в парламенте страны законопроект об объединении с Молдавией. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник молдавский интернет-портал Deschide.

"В начале парламентской сессии я представлю проект объединения с Республикой Молдова, основанный также на резолюции №148 Сената США. Процедура имела бы место, если бы того захотели молдаване, по решению парламента", - цитирует издание заявление Бэсеску. По словам бывшего главы Румынии, указанная резолюция Сената США предусматривает, что Молдавия имеет право на воссоединение с Румынией в соответствии с положениями Хельсинского заключительного акта 1975 года.

При этом Бэсеску считает, что объединение должно произойти по решению парламентов обеих стран. Политик объяснил это тем, что, в отличие от Румынии, где за слияние двух стран выступает большинство населения, в Молдавии, судя по опросам, около 80% граждан негативно относятся к этой идее.





