МИД Армении откликнулся на заявление Лаврова о поэтапном решении карабахской проблемы

МИД Армении откликнулся на заявление министра ИД РФ Лаврова о поэтапном решении карабахской проблемы.

«Речь идет о пакетном решении, в поэтапном исполнении, о чем много раз заявляли страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В своем выступлении Лавров сказал: "Эту проблему (Нагорного Карабаха) в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха».

Как сообщалось ранее, Проблему НКР решить могут только сами стороны. Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр ИД РФ Сергей Лавров.

Москва считает важным сделать ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе более спокойной. "Думаю, что сейчас было бы важно предпринять дополнительные шаги для того, чтобы на линии соприкосновения (в Нагорном Карабахе) все-таки стало спокойней, это помогло бы переходить к политическому урегулированию", - заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2017 году.

"Эту проблему (Нагорного Карабаха) в одном документе раз и навсегда не решить, - уверен министр. - Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и будет определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха".

Он отметил, что работа дипломатов по урегулированию конфликта проводилась интенсивно и регулярно. Лавров подчеркнул, что у России не может быть конкретных планов по решению этого конфликта, "потому что проблему решить могут только сами стороны". По словам министра, Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ создает условия для такого урегулирования, сопоставляя позиции сторон в поисках совпадающих подходов и стараясь "подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, по которым они расходятся до сих пор". "Мы ждем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран»,- добавил он.