ЕС намерен разработать механизм борьбы с выдуманными новостями

ЕС намерен разработать механизм выявления и пресечения распространения выдуманных новостей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриель, по итогам состоявшегося в понедельник первого заседания группы из 40 экспертов по противодействию распространения вымышленных новостей.

"Выдуманные новости - это тенденция, которая расширяется с пугающей скоростью. Она ставит под угрозу репутацию СМИ и эффективность самих демократических институтов. Поэтому Еврокомиссия намерена разработать механизм выявления и пресечения вымышленных новостей. Эта задача обсуждалась сегодня на первой встрече рабочей группы по вымышленным новостям", - сказала она.





