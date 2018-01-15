Airbus обошел Boeing по числу полученных заказов на самолеты в 2017 году

Европейская авиастроительная компания Airbus ("Эрбас") обошла по числу полученных заказов на самолеты в 2017 году своего американского конкурента Boeing ("Боинг"), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в сообщении о годовых показателях деятельности Airbus, обнародованном в понедельник, компания в прошлом году получила 1109 заказов на самолеты от 44 клиентов. При этом, согласно ранее опубликованным данным Boeing, число заказов в американской корпорации составило 912.

В сообщении Airbus также отмечается, что в прошлом году компания осуществила поставку 718 машин, что на 4% больше по сравнению с 2016 годом. Сообщается, что поставки самолетов были осуществлены 85 клиентам. По информации представителей Airbus, этот показатель растет пятнадцатый год подряд.

Президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье, комментируя итоги года, отметил, что "это выдающееся достижение является свидетельством преданности нашей команды работе и делает компанию более надежной, сильной и готовой к новым открывающихся возможностей".

Airbus является одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, была образована в конце 1960-х годов. Корпорация производит пассажирские, грузовые и военно- транспортные самолеты.





