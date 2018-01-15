Британский парламент превратят в ресторан

В перспективе столовым и банкетным залам планируется присвоить мишленовские звезды. Их будут сдавать в аренду для проведения торжеств и свадебных церемоний в моменты, свободные от заседаний. Гостям предложат «эксклюзивную атмосферу, обслуживание высочайшего уровня и вид на реку Темзу», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что уже в январе 2018-го все желающие смогут поужинать в британском парламенте в ресторане, оформленном в черчиллевском стиле. Средний чек предположительно составит 80 фунтов стерлингов с человека.