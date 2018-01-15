На руднике в Африке найден пятый по величине алмаз в мире

Один из крупнейших алмазов в мировой истории найден в королевстве Лесото в Африке на руднике Letseng, принадлежащем Gem Diamonds Ltd.: масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора; таких алмазов в мире меньше 1% добычи. Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

Рудник Letseng славится размерами и качеством алмазов. С 2006 года здесь были найдены четыре из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата. Безупречное качество обеспечивает находкам с этого рудника наивысшую среднюю стоимость в мире - около $2 тыс. за карат в прошлом году при среднемировом показателе в $120 за карат.

Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость. Вместе с тем брокерская компания Liberum первоначально оценила рекодсмена Letseng в $40 млн.