По положению на 14-е января в больницы с признаками ОРВИ обратились 670 пациентов. Наблюдается стабилизация обращаемости пациентов с ОРВИ в больницы - эта цифра не растет и не уменьшается. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра профилактики заболеваемости Минздрава Армении Лиана Торосян.

«Число госпитализированных с ОРВИ свидетельствует о том, что наблюдается стабилизация обращаемости пациентов с ОРВИ в больницы. За выходные резких изменений не наблюдалось, число госпитализаций снизилось на 4, что говорит о стабилизации процесса распространения инфекции. 96% зараженных – дети, чаще в возрасте 0-2 лет. Есть и дети с вирусными пневмониями, в средней степени тяжести протекания заболевания, все они получают медпомощь»,- сказала начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра профилактики заболеваемости Минздрава Армении Лиана Торосян.

По ее словам, свежие данные за сегодня более точно спрогнозируют дальнейшее течение сезонной ситуации с ОРВИ.

Числа поступающих и выписывающихся из больниц примерно равны. Несколько возросло число вызовов скорой помощи, поскольку в выходные не работали поликлиники. Нагруженно работали детские больницы. В МЦ «Арабкир» с ОРВИ лежат около 100 пациентов.

Число ежедневных обращений - 70-80, в больницу укладывают 5-10% от общего числа обратившихся. По сравнению с 2015-м годом, эта цифра меньше в 1,5 раза.

«Большое внимание уделяется детским учреждениям, школам. В Ереване все подобные заведения хорошо отапливаются. Ведется работа по обеспечению орошего отопления и в районах Армении»,- сказала она.

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Сейчас обнаруживаются заболевания штаммами вирусов гриппа типов AB, ;причем, в 60-70% случаев – типа B. Есть и случаи аденовирусов, риновирусов, в отношении которых наиболее уязвимы маленькие дети.