СМИ: британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря
Жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Daily Mirror.
Мужем 45-летней британки стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья — главного героя фильма "Пираты Карибского моря".
Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.
Как рассказала журналистам новобрачная, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.
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