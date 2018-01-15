Дирижер Карапетян назначен директором Новосибирского театра оперы и балета

Новым генеральным директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) назначен Ара Карапетян. Как передает Арменпресс, об этом сообщили агентству "Интерфакс" в администрации театра.

"Сегодня его представил коллективу министр культуры РФ Владимир Мединский. Кандидатура Карапетяна стала результатом длительных согласований, консультаций и конкурсных процедур", - сказал собеседник агентства.

Карапетян в 1994 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по специальности "оперно-симфоническое дирижирование".

В 1992 году начал свою профессиональную деятельность в Музыкальном театре консерватории с постановки оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. В 1992-1997 годах был дирижером Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского.

В 1997-2005 годах - дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), с 2005 по 2013 год являлся директором-распорядителем этого театра, а в 2013-2016 годах занимал должность генерального директора.

С сентября 2016 по май 2017 года - вице-президент и артистический директор Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР).

С 25 сентября 2017 года - директор Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского.