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В праздничные дни число алкогольных отравлений возросло


В период с 1-го по 15-е января 2018 года в Армении было зафиксировано 46 случаев отравлений, тогда как  за аналогичный период 2017-го года их было 36. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  главный токсиколог Министерства здравоохранения Армении Микаэл Габриэлян. 

"Среди общего числа отравлений 21 составляют случаи алкогольной интоксикации. Это больше, чем было в прошлом году. Случаи отравления алкоголем не обусловлены его низким качеством. В Армении практически нет низкокачественного алкоголя. В основном, отравления вызваны неумеренным потреблением алкоголя", - заявил Габриелян.  

После алкоголя вторым в списке основных причин отравлений является угарный газ, были также случаи отравления химикатами и лекарствами.


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