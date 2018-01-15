В праздничные дни число алкогольных отравлений возросло
14:31, 15 Январь, 2018
В период с 1-го по 15-е января 2018 года в Армении было зафиксировано 46 случаев отравлений, тогда как за аналогичный период 2017-го года их было 36. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал главный токсиколог Министерства здравоохранения Армении Микаэл Габриэлян.
После алкоголя вторым в списке основных причин отравлений является угарный газ, были также случаи отравления химикатами и лекарствами.