В результате обрушения потолка на бирже в Индонезии пострадали более 70 человек
Минимум 72 человека пострадали в результате обрушения потолка в здании фондовой биржи в Джакарте. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Обрушение произошло во время обеденного перерыва на бирже, из здания была проведена эвакуация. Во время инцидента в здании находились студенты. После перерыва торговая сессия на бирже возобновилась в положенное время.
В комплекс зданий биржи Джакарты входят две 32-этажных высотки, обрушение произошло во втором здании, построенном в 1998 году. В здании также находится местное отделение Всемирного банка.
School group from Sumatra fall as Jakarta Stock Exchange mezzanine collapses pic.twitter.com/f0OPPzJyDA— Adam Harvey (@adharves) 15 января 2018 г.