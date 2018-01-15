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В Калифорнии автомобилист попал в оползень


Пожарные из калифорнийского города Бербанк опубликовали видео, на котором машину Toyota Prius смывает оползень, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Бобслей с городским Prius", — говорится в описании к ролику в Instagram.

Вскоре после появления этого видео в сети появился другой ролик, автор которого, по данным Mashable, был за рулем этого автомобиля. Судя по всему, он не пострадал.

"Меня только что смыло с холма стеной воды и грязи. Повсюду падали камни и текла грязь. Едва выбрался", — написал он.

В результате наводнений и оползней, сошедших на Южную Калифорнию на прошлой неделе, погибли 20 человек. Несколько десятков домов были уничтожены, больше 400 пострадали.




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