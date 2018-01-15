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Эдвард Налбандян принял завершающего миссию в Армении представителя Программы развития ООН


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 15 января принял координатора ООН в Армении, постоянного представителя Программы развития ООН Бредли Бузетто в связи с завершением миссии в Ереване. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, отметив важность участия Армении в работе различных структур ООН и деятельности ереванского офиса ООН, высоко оценил вклад  Бредли Бузетто в деле эффективной реализации программ ООН в Армении.

В свою очередь, поблагодарив за высокую оценку своей деятельности, Бредли Бузетто отметил, что в ходе осуществления своей миссии всегда чувствовал всестороннее содействие властей Армении.

За значительный вклад в дело реализации программ ООН в Армении Эдвард Налбандян наградил Бредли Бузетто почетной медалью МИД Армении.


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