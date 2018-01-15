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В США петух по кличке Лягушка каждый день встречает хозяйку из школы


На YouTube набирает популярность канал, посвященный жизни петуха по кличке Лягушка (Frog). Одно из последних видео, на котором он встречает девочку Саванну у школьного автобуса, набрало более 170 тысяч просмотров за шесть дней, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ролике видно, как Лягушка несется к автобусу, после чего девочка приносит его обратно, причем он очень спокойно сидит у нее на руках.

Пользователям YouTube понравилось такое необычное поведение домашней птицы.

Хозяева Лягушки завели ему не только канал на YouTube, но и аккаунты в Instagram и Facebook.




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