Арташес Гегамян: Поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс – критерии процветания Армении

Посвящается 100-летию со дня рождения (14 января 1918 г.) видного партийного, государственного деятеля Советской Армении Мамикона Арташесовича Гегамяна.

Посвящается 80-летию со дня рождения (22 февраля 1938 г.) всемирно известного кинорежиссера, Почетного гражданина г. Еревана Артавазда Ашотовича Пелешяна.

Посвящается 96-летию со дня рождения (17 марта 1922 г.) выдающегося ученого, крупного государственного и общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Армения Сергея Александровича Амбарцумяна.

Посвящается 90-летию со дня рождения (23 декабря 1928 г.) всемирно известного хормейстра, Национального героя Армении Оганеса Арутюновича Чекиджяна.

Итак, 12 января 2018 года члены Совета Национального Собрания Республики Армения (далее НС РА) были приглашены в резиденцию Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна на совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с переходом Армении к парламентской форме правления. Вне всякого сомнения, что повестка дня встречи у президента РА была очень актуальна. Ведь на депутатов НС РА VI созыва возложена большая ответственность не только в плане квалифицированного законодательного обеспечения перехода Армении на парламентскую форму правления, но также и на создание надлежащих предпосылок для гармоничного соответствия этого перехода велению времени, с учетом глобальных вызовов современности. Что же под этим следует подразумевать? Несколько подробнее остановимся на этом вопросе.

В ноябре 2017 года влиятельнейшая международная организация, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, известная под названием «Римский клуб» (далее Клуб) представила Юбилейный доклад “Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты”(далее Доклад), приуроченный 50-летию своего создания. Отметим, что Доклад – второй за пятьдесят лет, выражающий консолидированную позицию Клуба, чем и обусловлена уникальность публикации, а также исключительность этого события. По мнению многих международно признанных экспертов самого разного профиля Доклад уже воспринимается в качестве одного из важнейших документов, содержащих многогранный анализ глобальных проблем современности, в котром раскрываются вопросы гармонизации отношений человека и природы. Учитывая весомое влияние Клуба на формирование глобальной повестки дня для стран мира, а также глубину экспертизы авторов Доклада в лице президентов Римского клуба Эрнста Вайцзеккера и Андерса Вийкмана, а также авторитет тридцати четырех других членов Клуба, помогавших им в составлении Доклада, можно без преувеличения констатировать, что Юбилейный доклад воспринимается как осмысленное интегральное выражение взглядов наиболее передовой части мировой интеллектуальной и политической элиты.

Глубокий анализ эпохальных задач, содержащийся в Докладе, по моему глубокому убеждению, должен быть положен в основу для выработки Государственной программы РА на перспективу (далее Программа) хотя бы до 2040 года, о необходимости которой указывалось в Послании Президента РА Сержа Саргсяна НС РА VI созыва. Причем одним из главных требований к Программе, на мой взгляд, должно быть определение места и роли Республики Армения, мирового армянства в глобальных процессах формирования нового мироустройства. Программа должна жиждиться на новой философии, адекватной вызовам нашей эпохи, учитывающей мировоззренческие проблемы современности. И эти вопросы приобретают особую значимость в свете лаконично сформулированного вывода, содержащегося в Докладе, а именно: мир находится в опасности и спасение лежит в изменении мировоззрения.

Внимательно вчитываясь в Доклад, можно без преувеличения констатировать, что каждая из частей Доклада должна быть положена в основу по выработке Программы. При этом отметим, что первая часть Доклада показывает всю глубину кризиса капитализма и тенденцию к его усугублению, в которой дается четкая оценка сегодняшним реалиям: «вырождение капитализма, в рамках которого основанным источником прибыли стали финансовые спекуляции». Вторая же часть Доклада посвящена критике доминирующего мировоззрения и изложению альтернативной философии «нового Просвещения». И наконец, третья часть Доклада носит прикладной характер, определяет видение авторов относительно практических решений актуальных задач современной эпохи. В ней обобщаются экспериментальные подходы к управлению, экономике, образованию, общественному развитию. Более того, приводятся конкретные примеры их успешного претворения в жизнь. Вместе с тем хотелось бы особо отметить, что все три части Доклада в своем триединстве дают целостную картину современного мира и приводят читателя к одному единственному выводу: назрела необходимость, более того, налицо неизбежность создания глобальных правил мироустройства, обязательных для всех стран. Отдельные государства не вправе делать все, что им заблагорассудится, особенно, когда речь идет о последствиях, затрагивающих планету Земля.

Читатель вполне резонно может задаться вопросом: а насколько это реально в работе государственных органов отдельных стран в полной мере учитывать оценки и рекомендации, содержащиеся в Докладе в условиях, к примеру, Армении, которая приняла на себя определенные обязательства при вхождении 2 января 2015 года в Евразийский экономический союз и подписавшая 24 ноября 2017 года в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом (далее Соглашение). Взять хотя бы некоторые положения Доклада, которые фактически девальвируют отдельные установки, содержащиеся, например, в Соглашении. В Докладе наряду с однозначной оценкой «о вырождении капитализма» особый раздел посвящен критике доминирующего на Западе мировоззрения с представлением альтернативной философии будущего – «нового Просвещения». По существу Соглашение охватывает широкий спектр экономических, финансовых и гуманитарных вопросов, сущностная основа которых авторами Доклада признается не только ошибочной, но и опасной, подлежащей переосмыслению и кардинальному изменению, в соответствии с философией «нового Просвещения». Чтобы не быть голословным, приведем некоторые выдержки из второй части Соглашения, озаглавленной «Политический диалог и реформы». В этой части Соглашения, в частности, отмечается, что «внутренние реформы предполагают шаги по демократизации, укреплению прав человека, борьбе с коррупцией, повышению эффективности судебной системы». Эти призывы могут быть восприняты как банальная демагогия, если их рассматривать на фоне отдельных выводов, содержащихся в докладе, как-то: 98% финансовых операций в настоящее время имеют спекулятивный характер, а в оффшорных зонах оседает от «двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов». Или взять другое утверждение авторов доклада: «Представители корпораций, избегающих от уплаты налогов, постоянно говорят, что не нарушают никаких законов. Часто так и есть – значит надо изменить законы». Да, все правильно, однако, законы десятилетиями не изменяются. Ведь в силу собственной наивности можно же в этом усмотреть признаки политической коррупции? Или же другой пример. В Соглашении Армения–ЕС отмечается важность соблюдения прав человека, повышения эффективности судебной системы, но при этом почему-то нашими европейскими коллегами умалчиваются факты вопиющего неравенства в потреблении и безответственного отношения к вопросам сохранения окружающей среды, о чем весьма жестко говорится в Докладе. Так, один процент самых богатых американцев генерирует триста восемнадцать тонн выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в год на одного человека, в то время как средний житель земли-генерирует шесть тонн, то есть в пятьдесят три раза меньше. Или же другой показатель, приводимый в Докладе: «Десять процентов самых богатых домохозяйств мира являются источниками (причиной) сорока пяти процентов выбросов. Примечательно, что авторы Доклада Эрнст Вайцзеккер и Андерс Вийкман, говоря о мировых финансовых воротилах, не без иронии замечают, что «они сделали себя «слишком большими, чтобы проиграть» – или чтобы отправиться в тюрьму». Можно было бы привести и другие обязательства, принятые Арменией в рамках ЕАЭС или Соглашения Армения–ЕС, которые также требуют серьезного анализа и переосмысления, исходя из выводов, содержащихся в Юбилейном докладе Римского клуба. Думается, что в свете вышеизложенного напрашивается вывод о необходимости глубокого и всестороннего анализа текущей ситуации в Армении и вокруг нее в свете положений и выводов, содержащихся в Докладе, и с учетом ранее принятых Арменией обязательств, а далее на основе этого анализа следует выработать повестку дня Нациоанльного Собрания РА. Это не есть призыв, а – веление времени. Ведь сами авторы Доклада – Э.Вайцзеккер и А.Вийкман и их коллеги сложившуюся в мире ситуацию характеризуют следующим образом: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм на подъеме, спекулятивный капитал торжествует, Давая же характеристику сегодняшнему кризису капитализма, авторы Доклада отмечают: «Кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы». Повторюсь, творческое осмысление вопросов и задач (нашедших место в Докладе) применительно к Армении и дальнейшая выработка Государственной программы развития страны на ближайшие два десятилетия, должно найти свое достойное место, подобающее актуальности этих вопросов, в работе Национального Собрания РА VI созыва.

Однако было бы неправильно, если при составлении Государственной программы развития РА на перспективу из поля зрения выпали бы вопросы обеспечения национальной безопасности не только Республики Армения, но и всемирного армянства. Для нашей страны вопросы обеспечения национальной безопасности, естественно, необходимо рассматривать в контексте членства РА в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом принципиально четкое определение конкретных участков деятельности НС РА в вопросах внешней политики. Ведь об особой важности парламентской дипломатии отмечалось и в Послании Президента Сержа Саргсяна Национальному Собранию VI созыва: «... приоритетную важность приобретает внедрение принципов, направленных на повышение эффективности парламентской дипломатии, реализация новых конкретных шагов и действий». В своей совокупности все эти задачи должны быть положены в основу проводимой НС РА парламентской дипломатии, которая, вне всякого сомнения, должна быть выработана в том числе и на основе всестороннего анализа и учета положений, содержащихся в новой Стратегии национальной безопасности США, официально распространенной 18 декабря 2017 года Белым домом. Само собой разумеется, что участие НС РА в выработке парламентской дипломатии должно быть основано на скрупулезном сопоставлении общностей интересов ведущих центров силы мировой политики. А это в современных условиях – задача далеко не из легких. Судите сами. Так, третий раздел Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (далее Стратегия) (National Security Strategy of United States of America) озагалавлен «Preserve Peace Through Strength», что означает «Сохранение мира через силу». Так вот, третье предложение этого раздела определяет в мире «три основные вызовы-угрозы – ревизионистские державы Китай и Россия, государства-изгои – Иран и Северная Корея, и транснациональные угрозы, особенно джихадистские террористические организации (Three main sets of challengers – the revisionist powers of China and Russia, the rogue states of Iran and North Korea and transnational threat organizations, particularly jihadist terrorist groups…). В свете этих формулировок, согласитесь, что выработка взвешенной внешней политики приобритает исключительную актуальность. В условиях же перехода на парламентскую форму правления будет трудно переоценить в этом деле роль и значение НС РА. Ведь по сути в Стратегии в числе основных вызовов-угроз для США определены – наш ближайший стратегический союзник по ОДКБ и ЕАЭС, Российская Федерация, дружественная Исламская Республика Иран, с которой за годы независимости Армении установились добрососедские дружественные отношения, а также Китайская Народная Республика. К примеру, Президент РА Серж Саргсян в поздравительном послании Президенту КНР Си Цзинпину в связи с избранием Генеральным секретарем ЦК Комунистической партии Китая (25 октября 2017 года), характеризуя отношения с КНР, отметил: «Армения придает особую значимость последовательному укреплению и углублению традиционно дружественных отношений с Китаем. Убежден, что последовательная активизация двусторонних связей и обменов в различных сферах, а также эффективное сотрудничество на международной арене исходят из жизненно важных интересов наших дружественных стран и народов... Мы также готовы внести свой посильный вклад в реализацию выдвинутой Вами программы «Один пояс, один путь», рассматривая ее как многофункциональный проект, призванный обеспечить безопасность, мир и благосостояние участвующих в нем стран и народов». Уже не приходится говорить о предварительных договоренностях с китайской стороной по реализации весьма крупных инвестиционных проектов в горнорудной промышленности Армении.

Что же касается наших связей с Ираном, то заранее оговоримся, что армяно-иранские отношения – тема отдельного глубокого анализа. Однако очень важно отметить исключительную заинтересованность Армении в сохранении мира и стабильности в дружественном Иране, стране, роль которой в обеспечении мира в нашем регионе трудно переоценить, о чем достаточно убедительно высказался Президент РА Серж Азатович Саргсян в интервью иранскому информационному агентству ИРНА, накануне своего визита в Тегеран для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани 5 августа 2017 года. Так, отвечая на вопрос о влиянии сотрудничества между Ираном, Россией и Арменией на укрепление мира и стабильности на региональной и междунродной арене, Президент РА Серж Саргсян сказал: Иран, Армения и Российская Федерация – дружественные страны как с точки зрения двусторонних отношений, так и трехстороннего сотрудничества. Проводимая нашими странами миролюбивая политика в регионе сама по себе служит залогом мира и стабильности. Одновременно, считаю у наших стран есть потенциал для расширения сотрудничества в трехстороннем формате. В контексте наблюдающихся в настоящее время в нашем регионе процессов важно, чтобы Армения, Иран и РФ в еще большей степени консолидировали свои усилия в деле укрепления мира и безопасности в регионе, создав прочный фронт в борьбе с экстремизмом». Принципиально важным была констатация президентом РА того факта, что: «Армяно-иранские отношения являются ярким примером прекрасных связей между христианскими и мусульманскими государствами, и они могут служить образцом для подражания для других стран мира».

Конечно, можно было проанализировать также и другие принципиальные выводы, содержащиеся в Докладе, например, неприятие авторами той роли показателя ВВП (валового внутреннего продукта), в результате которой оказывается постоянное воздействие на принятие политических решений, когда в структуре ВВП заложено стремление к неограниченному росту. Между тем, по мнению авторов Доклада, ВВП отражает траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне рынка. В силу этого они склоняются к выводу: единственное, что измеряет ВВП – скорость, с которой деньги движутся в экономике. В этой связи один из аналитиков очень тонко заметил, что авторы Доклада приводят парадоксальные случаи, когда к примеру, аварийный разлив нефти увеличивает ВВП, из-за связанных с ним расходов на ликвидацию аварии, а также указывают на парадоксы, когда болезни, бедствия и несчастные случаи, даже все эти факторы, очевидно уменьшающие благополучие людей, приводят к росту ВВП.

В заключение хотелось бы отметить, что трудно не согласиться с одним из главных выводов Юбилейного доклада Римского клуба, а именно: текущие форматы международного сотрудничества и глобального управления неэффективны, но те, которые придут на смену могут быть гораздо лучше. При этом заметим, что «Римский клуб» видит себя защитником демократии, долгосрочного мышления, природы, молодого поколения и еще не родившихся поколений, которые лишены голоса в капитализме и текущих политических дебатах.

Уверен, что свое видение ответов на эти, бесспорно, актуальные проблемы современности призвано дать и Национальное Собрание РА VI созыва. И эти ответы должны составить суть Государственной программы развития Республики Армения до 2040 года. Ведь в своем Послании НС РА VI созыва Президент РА выдвинул интегральную задачу для Армении и всемирного армянства: «В течение 2016−2040 годов также мы должны обеспечить примерно пятипроцентный среднегодовой прирост ВВП и достигнуть показателя более чем 57−60 миллиардов долларов, обеспечив рост, приблизительно в пять с половиной раз. Показатель ВВП на душу населения 2015 года от примерно 3500 долларов США намечается к 2040 году довести до примерно 15000 долларов США, учитывая как темпы роста ВВП, так и планируемое улучшение демографической ситуации... Основной целевой показатель сокращения бедности – процент бедных в общем числе населения, и этот показатель в ближайшие пять лет должен составить максимум 18 процентов, а в 2040 году – 7-8 процентов».

Для достижения поставленных перед РА целей на период до 2040 года нужна идея «нового Просвещения», фундаментальная трансформация мышления, результатом которой должно стать формирование целостного мировоззрения – таков ключевой вывод, следующий из Доклада. «Римский клуб» видит синергию во взаимодействии поиска мудрости, через примирение противоположностей, и необходимости достижения баланса, в частности, баланса в отношениях между человеком и природой, между кратковременной и долговременной перспективой, между скоростью и стабильностью, между индивидуальным и коллективным, между женщинами и мужчинами, между равенстовм и справедливым вознаграждением, между государством и религией. Уверен, что все вышеперечисленное очень созвучно выработанному на протяжении тысячелетий нашему национальному мировоззрению и сформировавшейся армянской идентичности.

Поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс – критерии процветания Армении.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Национального Собрания РА и Федерального Собрания РФ,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение»